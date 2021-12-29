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Spor

Rizespor'da idmanlara 5 gün ara

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanın adından ardından, çalışmalara 5 gün ara verdi.

DHA29 Aralık 2021 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:42
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Yeşil mavili takım, ligin ikinci yarı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanın ardından ara verdi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan son idman ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışması ve dar alanda top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Yeşil mavililer bu idmanın ardından lig hazırlıklarına 5 gün ara verdi. 4 Ocak 2022 Salı günü top başı yapacak olan ekip, ikinci yarının ilk karşılaşmasında 9 Ocak 2022 Pazar günü Beşiktaş'ı evinde konuk edecek.

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