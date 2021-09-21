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Spor

Rizespor'da Loic Remy krizi: Gitmek istedi

Süper Lig'in 6. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü maç sonunda Loic Remy ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2021 Salı 20:47 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 20:48
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Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde sahasında Altay'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Loic Remy ile ilgili gerçekleri açıkladı.

Maç öncesi sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Uygun, "Remy maç öncesi sahaları bahane ederek sakatlığı olduğunu söyledi. Son maçta 5 dakika oynatmıştık." diye konuştu.

Bazı gerçekleri konuşmanın gerektiğini kaydeden Uygun, şöyle devam etti:

"Takımdan 19 kişi gitti, bazı oyuncular gitmek istedi. Remy gitmek istedi, 'Ben bu paraları bulamam.' dedi. Gerisin geri geldi. 'İdmana çık' dedik, çıkmadı, 'Sakatım' dedi. Bazıları kampta, 'Hoca gider, sistem Türkiye'de nasıl olsa böyledir.' dedi. Velhasıl 20 futbolcu ayrıldı. Bizim istediğimiz oyuncular liglerde oynuyor."

Remy'nin gitmek için bütün alacaklarını istediğini belirten Uygun, yüksek bedelin ödenemediğini söyledi.

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