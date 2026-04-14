İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7287
  • EURO
    52,7837
  • ALTIN
    6960.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rizespor'da Recep Uçar'dan birlik vurgusu
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, öğrencilerle buluşmasında kulübün şehir için büyük bir değer olduğunu vurguladı.

14 Nisan 2026 Salı 22:09
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör Recep Uçar ile futbolcular Mithat Pala ve Samet Akaydin, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Turgut, teknik direktör Uçar ve futbolcular, Ali Metin Kazancı Rize Lisesi'nde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, burada yaptığı konuşmada, bir, beraber ve aile olma duygusuyla yola çıktıklarını söyledi.

Kulüp başkanı olmanın zor yanlarına değinen Turgut, çok keyif veren yanlarının da olduğunu ifade etti.

Turgut, "Memleketinin, şehrinin, ülkesinin iyiliğine bir şey olduğunu görünce, o zorlukların hepsi keyfe dönüyor. Hayatta kolay, hazır hiçbir şey yok. Eğer bir şey başaracaksak mutlaka emek vereceğiz ama günün sonunda o emeğin karşılığını aldığında göstermiş olduğun o çaba, çekmiş olduğun eziyet çok büyük bir keyfe döner." ifadelerini kullandı.

"TEK AMACIMIZ ŞEHİRDE YAŞAYAN TÜM İNANLARI MUTLU EDEBİLMEK"

Teknik direktör Recep Uçar, Çaykur Rizespor'un kentin en önemli markalarından birisi olduğuna dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'un her geçen gün büyüyen bir marka olduğunu aktaran Uçar, "İnanıyorum ki bu şehirde doğan sizler gibi bütün genç kardeşlerimiz, öğrencilerimizin kalpleri, sadece ve sadece belki başka takımlara sempati duyabilir ama bir takım için atacaksa Çaykur Rizespor için atmasını istiyoruz. Bize bugüne kadar destek veriyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de hepinizin desteğini gerek tribünde, gerek dışarıda hissedebilmek bizleri daha motive edecektir. Oyuncularımızı daha yukarıya çıkaracaktır. Kulübü çok daha iyi yere getirecektir." diye konuştu.

Uçar, tek amaçlarının şehirde yaşayan tüm insanları mutlu edebilmek olduğunu sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.