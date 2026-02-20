İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8388
  • EURO
    51,6962
  • ALTIN
    7144.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rizespor'dan 6 maç sonra galibiyet! Kocaelispor'u devirdi
Spor

Rizespor'dan 6 maç sonra galibiyet! Kocaelispor'u devirdi

Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 24'e yükseltti.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 22:03 - Güncelleme:
Rizespor'dan 6 maç sonra galibiyet! Kocaelispor'u devirdi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Valentin Mihaila ile 57. dakikada Samet Akaydin kaydetti.

Recep Uçar'ın ekibi Çaykur Rizespor, bu galibiyetin ardından 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 24'e yükseltti. Kocaelispor, 30 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.