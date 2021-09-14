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Spor

Rizespor'dan Bülent Uygun açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Bülent Uygun'a güvenin tam olduğunu, herhangi bir teknik direktör arayışı içerisinde olunmadığını bildirdi.

AA14 Eylül 2021 Salı 17:20 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 17:21
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında teknik direktör arayışı içinde olunduğu şeklinde haberler yapıldığı belirtildi.

Bazı isimlerle görüşüldüğü, hatta ileri gidilerek anlaşma sağlandığının iddia edildiği aktarılan açıklamada, "Bu asılsız iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz daha ilk dört haftasını geride bıraktığımız uzun lig maratonunda hedeflerimiz doğrultusunda teknik direktörümüz Bülent Uygun'a olan güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır." ifadelerine yer verildi.

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