İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2021 Perşembe / 20 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,0188
  • EURO
    13,4927
  • ALTIN
    690.52
  • BIST100
    1819.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rizespor'dan Loic Remy iddialarına yalanlama
Spor

Rizespor'dan Loic Remy iddialarına yalanlama

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, internet sitesinden Fransız forvet Loic Remy'nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 18:33 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:33
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız forvet Loic Remy'nin takımdan gönderileceği ve görüşme yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı gazetelerin internet sitelerinde "Rizespor'da Remy işi tamam!" başlıklı haberlerde futbolcu ve kulübe ilişkin gerçeği yansıtmayan, bütünüyle uydurma bir haber yayımlandığı belirtildi.

İlgili haberlerin içeriğinde sakatlıklar yaşayan Remy'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi için menajeriyle bir görüşme yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflar büyük ölçüde el sıkıştı, biçiminde ifade edilen bilgiler gerçeği yansıtmadığı gibi bu yönde herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Kadromuzda bulunan oyuncumuzla ilgili tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.