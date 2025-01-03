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Spor

Rizespor'dan maç sonu VAR tepkisi!

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçı sonrası Rizespor, VAR kararına tepki gösterdi. Karadeniz ekibi, 'Saç tıraşı VAR' paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi3 Ocak 2025 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Rizespor'dan maç sonu VAR tepkisi!
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Süper Lig'de Rizespor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin bir golü iptal edildi.

Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı.

Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

RİZESPOR'DAN TEPKİ

Rizespor, maçın ardından pozisyona, "Saç tıraşı VAR" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut ise, "Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Rizespor'dan Mithat Pala, "Son ofsayt pozisyonunu izledik ama bir şey göremedik. Hakemlere saygı duyuyorum ama dikkat etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

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