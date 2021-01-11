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Spor

Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Oğulcan Çağlayan kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:22
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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası verilmesinin, haklılıklarını ortaya çıkardığını söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın geçen sezon bitime 6 maç kala sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığını, bunun da kendilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çok zor durumda bıraktığını belirtti.

Kulübün haklarını savunmak için UÇK'ye müracaat ettiklerini aktaran Kartal, "UÇK bir karar verdi. Bundan sonra Tahkim Kurulunun kararını bekleyeceğiz. Çaykur Rizespor'un haklılığı başından itibaren açıktı. Altı maç kala sporcu kulübünü bırakıp gidiyorsa, bunun bir bedeli olmalı." ifadelerini kullandı.

Kartal, kulüplerin sporculara karşı sorumluluklarını yerine getirdiği gibi, oyuncuların da sözleşmelerinin bitimine kadar formasını giydiği camiaya saygı duyarak görev yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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