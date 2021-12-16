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Spor

Rizespor'dan Sinan Gümüş açıklaması

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddiaları üzerine yeşil mavili kulüpten bir açıklama geldi.

16 Aralık 2021 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:24
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün ocak ayında transfer edileceği iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı yayın organlarında ve haber sitelerinde yer alan 'Sinan Gümüş Çaykur Rizespor Gündeminde' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü profesyonel futbolcusu Sinan Gümüş ile kulübümüzün herhangi bir temas ve ilgisi bulunmamaktadır. Kulübümüzle ilgili olarak tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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