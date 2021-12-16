Rizespor'dan Sinan Gümüş açıklaması

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün ocak ayında transfer edileceği iddialarının doğru olmadığını duyurdu.
Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Bazı yayın organlarında ve haber sitelerinde yer alan 'Sinan Gümüş Çaykur Rizespor Gündeminde' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü profesyonel futbolcusu Sinan Gümüş ile kulübümüzün herhangi bir temas ve ilgisi bulunmamaktadır. Kulübümüzle ilgili olarak tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz."