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Spor

Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun vefat etti

Çaykur Rizespor'da geçen sezon forma giyen Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun vefat etti.

02 Aralık 2020 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 12:04
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Son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen Faslı stoper Mohamed Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Abarhoun'un vefatıyla ilgili olarak Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Abarhoun, geçtiğimiz şubat ayı sonunda deplasmanda oynanan Trabzonspor maçı öncesinde midesinden rahatsızlanmış ve yapılan tetkikler sonucunda mide kanseri teşhisi konularak mart ayı içinde ameliyat olmuştu.

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