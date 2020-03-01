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Spor

Rizespor'un hocası belli oldu

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

01 Mart 2020 Pazar19:13 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 19:15

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından İstanbul'da Ünal Karaman ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Karaman ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Kartal, detayların ardından bir aksilik çıkmaması halinde deneyimli teknik adamla Rize'de sözleşme imzalayacaklarını kaydetti. Ünal Karaman'ın adı Aykut Kocaman'ın ayrılığının ardından Konyaspor ile anılmıştı. 

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