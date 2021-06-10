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Spor

Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'e Hollanda'dan talip var

Rizespor'un genç kalecisi Zafer Görgen'e Hollanda'nın Den Haag takımının yanı sıra Süper Lig'den de birçok kulübün talip olduğu öğrenildi.

DHA10 Haziran 2021 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 11:50
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç file bekçisi Zafer Görgen, transferin gözde isimleri arasında. Genç yıldız, birçok kulübün radarında bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan'ın sakatlık yaşadığı süreçte şans bulduğu maçlarda performansıyla dikkat çeken Zafer Görgen'i Türkiye ve yurt dışından isteyen kulüplerin olduğu öğrenildi. Hollanda ekiplerinden Den Haag'ın listesinde bulunan 20 yaşındaki kaleciye, Adana Demirspor, Altay, Alanya, Sivasspor ve Konyaspor'un da talip olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında forma şansı bulan Zafer Görgen, bu maçlarda kalesinde 2 gol gördü.

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