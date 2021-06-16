İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2021 Çarşamba / 6 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6097
  • EURO
    10,3388
  • ALTIN
    506.141
  • BIST100
    1431.31
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rob Page: 4-0 ya da 5-0 da kazanabilirdik
Spor

Rob Page: 4-0 ya da 5-0 da kazanabilirdik

Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Rob Page, A Milli Takımımızı 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

16 Haziran 2021 Çarşamba 22:22 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 22:22
ABONE OL

Çok fazla şans bulduklarını söyleyen teknik adam, "Daha fazla gurur duyamazdım. Yarattığımız pozisyon sayısı inanılmaz. Daha fazla atmadığımız için üzgünüz ancak oyncularım harika bir iş çıkardı" dedi.

Türkiye'ye karşı planlarının tuttuğunu belirten Page, "Saygısızlık olmasın ancak Türkiye, İsviçre'den farklı bir takım. Daha fazla şans bulacağımızı biliyorduk. İlk maçlar zordur, yenilmemek lazım. Şimdi 4 puana geldik ki bu harika" ifadelerini kullandı.

Daha tam performanslarını da göstermediklerini belirten antrenör, "Bizim yüzde yüz performansımız bu değil. Şanslarımızı daha iyi değerlendirebilseydik, 4-0 ya da 5-0 da kazanabilirdik." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.