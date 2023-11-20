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Spor

Rob Page: Futbolcularım Türkiye maçına hazır

Galler'de teknik direktör Rob Page, yarın akşam Türkiye ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, 'Türkiye'deki maçta şanssızlığımız vardı, önemli oyuncularımızı oynatamamıştık. Bu kez daha farklı bir takım ve daha hazır bir takım olarak rakibimizin karşısına çıkacağız.' sözlerini sarf etti.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 20:45 - Güncelleme:
Rob Page: Futbolcularım Türkiye maçına hazır
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında Salı günü Türkiye'yi konuk edecek Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Rob Page, kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini ancak şanslarını sonuna kadar kullanmak istediklerini söyledi.

Rob Page, Galler Milli Takımı'nın antrenman tesisinde düzenlenen basın toplantısına takımın deneyimli savunma oyuncusu Ben Davies ile katıldı.

Page, "Yeni hocalarının gelmesiyle birlikte Türkiye takımı daha farklı bir sistemle oynamaya başladı. Bunu bariz şekilde gördük. Oyun sistemlerini değiştirdiler ve yarınki maçta da bunu hissedeceğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin hem toplu hem topsuz oyunda daha farklı bir oyun stili benimsediğini görüyoruz. Bu yüzden yarın akşam bizim için çok zor bir maç olacak. Ancak biz de Türkiye takımına karşı sorun oluşturacak taktikleri konuşuyoruz. Yarın akşam bunları gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖNCEKİ MAÇA GÖRE FARKLI BİR KADROMUZ OLACAK"

"Genç, iyi ve daha tecrübeli oyuncularım şu an daha fit durumdalar, hepsi formdalar. Eksik oyuncumuz gözükmüyor. Tüm kadro hazır şekilde maça çıkacağız. Türkiye'deki maçta şanssızlığımız vardı, önemli oyuncularımızı oynatamamıştık. Bu kez daha farklı bir takım ve daha hazır bir takım olarak Türkiye'nin karşısına çıkacağız. Türkiye'ye karşı oynamak bizim için her zaman büyük bir zevk. Çok iyi ve çok güçlü bir takım. Oynadığımız maçlar da hep keyifli maçlar oldu."

Page, Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder gibi isimlerin eksikliğinin hatırlatılması üzerine ise "Türkiye'nin Almanya maçını da izledim. Teknik direktörün Almanya maçında oynattığı kadroya baktığımızda bir iki oyuncunun olmaması Türkiye için çok fark etmiyor. Çünkü oynayanlar da çok iyi oyunculardı. Almanya'ya karşı çok güzel bir takım oyunu sergilediler. Yarın Türk Milli Takımı'nın hocası nasıl bir kadro ile çıkacak bilmiyorum ama çıkaracağı her kadroya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Türk Milli Takımı'nın kalitesinin farkındayız, hangi kadro ile çıkarsa çıksın bu kadroya karşı iyi bir maç oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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