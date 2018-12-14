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Robben ilk yarıyı kapattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Hollandalı futbolcu Arjen Robben, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattı.

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Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, bugün düzenlediği basın  toplantısında Robben'in bacağındaki kas ağrılarından şikayet ettiğini belirterek,  "Robben, bu yarı sonuna kadar forma giyemeyecek. Başka bir şey olma riski de var.  Devre arası ona iyi gelecek." diye konuştu.

Kovac, 34 yaşındaki Robben'in Katar'da yapılacak devre arası kampında  takımla çalışmalara başlayacağını kaydetti.

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