26 Kasım 2025 Çarşamba
Robbie Keane: Fenerbahçe çok iyi ve güçlü bir takım

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Ferencvaros'un teknik direktör Robbie Keane, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi26 Kasım 2025 Çarşamba 21:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek.

Maç öncesi Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Robbie Keane, "Fenerbahçe'de bazı kilit oyuncular yok. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine "Fenerbahçe'nin eksikleri olsa bile hala harika oyuncuları var. Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık." cavabını verdi.

Türkiye'nin atmosferine övgüler yağdıran Keane, "Dün çocuklara dedim ki; keşke tekrar futbolcu olsam da Fenerbahçe ile oynayabilsem. Çünkü Türkiye'nin atmosferi inanılmaz, takım inanılmaz. Bu yüzden bana göre her futbolcunun yarınki maçı hayatında bir kez de olsa yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO SORUSU

Keane, "Mourinho ile görüşemediğiniz için üzülüyor musunuz?" sorusuna "Jose Mourinho tartışılmaz ki dünyanın en iyi teknik direktörlerden birisi. Şuan da olduğu yerde çok başarılı keşke buluşabilseydik. O da Benfica'da kendi görevini harika yapıyor." şeklinde cevap verdi.

Popüler Haberler
