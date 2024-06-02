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Spor

Robert Lewandoski'den Fenerbahçe sözleri!

Barcelona'nın golcü oyuncu Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi.

2 Haziran 2024 Pazar 21:26 - Güncelleme:
Robert Lewandoski'den Fenerbahçe sözleri!
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Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Polonyalı yıldızın adı, sarı lacivertli takımla anılıyordu. Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewandowski, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

35 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asist yaptı.

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