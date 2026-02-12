İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Robert Lewandoswki için 5 seçenek

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski için 5 farklı teklif olduğu belirtildi. Polonyalı yıldızın yaz aylarında kararını vermesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 18:41 - Güncelleme:

Robert Lewandowski'nin 30 Haziran'da Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek ve geleceği hakkında kesin kararını verecek.

15 Mart'ta yapılacak Barcelona kulüp başkanlığı seçimlerinin sonucuna kadar bir karar vermeyecek. Kulüpten alacağı teklifi ve masasında bulunan çok sayıda teklifi değerlendirecek.

EŞİ ANNA, CHICAGO'YA GİTTİ

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Polonyalı forvetin çevresinden, Barça dışında kariyerini sürdürmesi için beş ciddi teklif aldığını yazdı. ABD takımlarından Chicago Fire'ın ilgisi, Bild'in Aralık ayında bu konuyu haber yapmasından bu yana çeşitli medya organlarında sıkça tekrar edildi.

Ayrıca, eşi Anna Lewandowska, işiyle ilgili bir konu için ABD'nin bu şehrindeydi ve bu fırsatı, ailesinin orada mutlu olup olmayacağını değerlendirmek için kullandığı kaydedildi.

LEWA'YA TEKLİF YAPAN 5 KULÜP

Chicago dışında Fenerbahçe, Milan, Atletico Madrid ve Suudi Arabistan'dan da Lewandowski'ye teklifler yapıldı.

AMACI DAHA ÇOK PARA DEĞİL

Lewandowski'nin gelecek sezon başladığında 38 yaşında olacağını (21 Ağustos'ta doğum günü) göz önünde bulundurursak, bu aşamada Polonyalı oyuncu için kazanacağı para miktarı o kadar önemli değil, çünkü daha çok istikrar ve aile mutluluğu aradığı ifade edildi.

Bu nedenle, yenileme teklifi düşük olsa da, onun seviyesindeki bir forvetin beklentilerini karşıladığı takdirde, Barça'yı öncelikli olarak gördüğü de vurgulandı.

