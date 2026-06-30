İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2026 Salı / 15 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6603
  • EURO
    53,3843
  • ALTIN
    6023.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Robert Lewandowski ABD'nin yolunu tuttu

MLS ekiplerinden Chicago Fire, Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

AA30 Haziran 2026 Salı 00:01 - Güncelleme:
Robert Lewandowski ABD'nin yolunu tuttu
ABONE OL

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire, Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen 37 yaşındaki santrfor ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Robert Lewandowski, kariyerinde kulüpler ve milli takımlar düzeyinde 700'den fazla gole imza attı.

Polonyalı oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona'da birçok şampiyonluk ile bireysel ödül elde etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.