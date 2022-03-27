Robert Lewandowski, Barcelona yolunda

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Barcelona, transferde büyük düşünüyor.

Sport Italia'nın haberine göre Barcelona, Alman devi Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak her ne kadar Katalan ekibi, Polonyalı futbolcu ile sözlü anlaşmaya varmış olsa da Bayern Münih'i de ikna etmek zorunda. Lewandowski'nin Alman ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

33 yaşındaki golcü kariyerinde son kez büyük bir spor projesinde yer almak istediği için Barcelona'tya gelmeye sıcak bakıyor.

Barcelona'nın ise Lewandowski'nin transferi için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak 60 milyon Euro'ya kadar teklifi yükseltebileceği de aktarılanlar arasında yer alıyor.

Bayern Münih forması ile bu sezon 37 maçta 45 gol, 4 asistlik performans gösteren Lewandowski, 2022 FIFA yılın en iyi futbolcusu ödülünü de kazanmayı başarmıştı.

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