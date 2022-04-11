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Spor

Robert Lewandowski, Barcelona yolunda

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski'nin İspanya La Liga ekibi Barcelona ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 19:31 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 19:31
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Robert Lewandowski, sözleşmesi bitince Barcelona'ya gideceğini Bayern Münih kulüp yönetimine bildirdi.

Polonya'dan TVP Sport'un geçtiği son dakika haberine göre; 2023'te Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Polonyalı golcü, Barcelona ile anlaştığını ilk olarak Bayern Münih Kulüp Başkanı Oliver Kahn'a bildirdi.

Barcelona'ya imza attığında 35 yaşında olacak olan Lewandowski, Katalan kulübü ile uzun süre boyunca online görüşme yaptı.

Lewandowski'nin bu kararında Bayern Münih'in 2023'te sona erecek sözleşmeyi şimdiden uzatmak istemesi ve sözleşme uzatma görüşmeleri için de isteksiz olmasının etkili olduğu belirtildi.

Bayern Münih'in sürpriz bir karar alarak bu yaz Lewandowski'yi serbest bırakmasının da ihtimal dahilinde olduğu ve transferin bu yaz da gerçekleşebileceği ifade edildi.

Dortmund'dan Bayern Münih'e 2014 yazında bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, bu sezon oynadığı 40 maçta 46 gol atıp 4 asist yaptı.

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