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Spor

Robert Lewandowski: Barcelona'ya transfer olduğum için çok mutluyum

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Robert Lewandowski, transfer süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:34 - Güncelleme:
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Barcelona'nın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Robert Lewandowski, kulübün internet sitesine konuştu.

Transfer süreciyle ilgili yıldız oyuncu, "Sonunda buradayım ve Barcelona'ya transfer olduğum için çok mutluyum. Benim için çok kolay bir seçim oldu. Son birkaç gün çok uzun sürdü ancak en sonunda anlaşma sağlandı ve hayatımdaki yeni döneme başladım." dedi.

Daha önce de La Liga'da oynamak istediğini belirten Lewandowski, "Benim için yeni bir adım. Sadece futbol, değil özel hayatım için de. Barcelona'nın tekrar Avrupa'nın zirvesine çıkmasına yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. La Liga'da oynamayı hep istiyordum. Transferden önce Xavi ile konştum ve projesini dinledim. Harika bir oyuncuydu ve gelecekte çok iyi bir antrenör olacak." açıklamasında bulundu.

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