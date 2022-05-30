Robert Lewandowski: Bayern Münih'teki dönemim sona erdi

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, takımdan ayrılma isteğini bir kez daha yineledi.

Bundesliga'nın son haftasındaki Wolfsburg maçının ardından takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Lewandowski, bu kez yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'teki dönemim sona erdi. Bundan sonra Bayern Münih'te oynama ihtimalim olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Polonyalı golcü, "Transfer en iyi çözüm, umarım kulüp beni bu konuda durdurmaz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Bayern Münih ile bir yıl daha kontratı bulunan Lewandowski, bu sezon 46 maçta 50 gol atıp, 6 asist yaptı.

Yıldız ismin adı bir süredir transfer için Barcelona ile anılıyor.