Robert Lewandowski: Bir sonraki Dünya Kupası çok uzak

Polonya'nın 34 yaşındaki golcüsü Robert Lewandowski, Fransa'ya 3-1 yenilerek 2022 FIFA Dünya Kupası'na veda ettikleri son 16 turu maçının ardından konuştu.

Lewandowski, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Mücadele ettik. Birkaç pozisyon yarattık. Gerçekten yüzde yüzümüzle oynadık. Fransızlar'ın hücumlarını savunmaya çalıştık. Golden sonra bile elimizden geleni verdik. Birkaç şey eksikti. Özellikle kaçırdığımız gollerde daha iyi vuruşlar yapabilirdik. Sonunda bir gol attık ama yetmedi tabii ki." dedi.

Maçın en önemli anıyla ilgili gelen soruya Lewandowski, "Yediğimiz ilk gol için üzgünüm. Çok fazla savunmaya yaslandığımız dakikalar vardı. Bence ceza sahası içine çok gömüldük. Fransızlar da bundan yararlandı ve kazandı." dedi.

Katar'ın son Dünya Kupası olup olmadığına dair gelen soruya yıldız golcü, "Bir sonraki Dünya Kupası, çok uzak. Birçok faktör var. Şu an bilmiyorum. Ben futboldan keyif almaya bakıyorum. Bence en önemlisi bu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.