Robert Lewandowski: Bu sezonun başlangıcı geçen sezon kadar zor olacak

Robert Lewandowski, Barcelona'da daha az rol üstlenmeyi kabul ettiğini ve bu sezon dakika peşinde koşmak yerine kaliteli performanslara odaklandığını itiraf etti.

Polonyalı süperstar Lewandowski, Barcelona sözleşmesinin son yılına girerken bakış açısında bir değişiklik olduğunu açıkça kabul etti. Bu sezon La Liga'da henüz bir maça ilk 11'de başlamayan ve sakatlığı nedeniyle sezonun açılış maçını kaçıran 37 yaşındaki oyuncu, artık oynadığı dakika sayısına odaklanmadığını, bunun yerine en önemli anlarda performans göstermeye odaklandığını vurguladı.

Geçen sezon bu aşamada Lewandowski zaten üç gol atmıştı, ancak bu yıl Ferran Torres'in yeni teknik direktör Hansi Flick'in altında etkileyici performansını sürdürmesi nedeniyle büyük ölçüde yedek olarak sahaya çıkmakla sınırlı kaldı. Flick, Lewa'nın ilk 11'de yer alması beklenen önceki Rayo Vallecano maçında da tercihini Ferran Torres'ten yana kullanmıştı. Rolünün azalmasına rağmen, tecrübeli forvet, mevcut durumuna uyum sağlarken katkılarının kalitesinin niceliğinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası görevdeyken konuşan Lewandowski, yeni bakış açısını şöyle değerlendirdi: "Bu yıl, kişisel olarak durumuma farklı bir yaklaşım sergiliyorum: Oynadığım dakika sayısına çok odaklanmıyorum ve sezon boyunca görüşmeler yapacağım...Kararnameyle oynamak zorunda olduğumu da düşünmüyorum: Rotasyon yapmamızı sağlayan bir kadromuz var ve bu önemli. Bazen sürelerin miktarından çok kalitesine odaklanmak daha önemlidir.

"Bu sezon nasıl hissettiğimi sürekli analiz edeceğiz. Geçen sezon çok fazla maç oynadım ve yüksek yoğunlukta oynadım. Çok yorgun hissettiğim zamanlar oldu ve sezonun sonuna doğru da sakatlandım.

"Şampiyonlar Ligi başladığında maçlar arasında çok az dinlenme süresi olduğunu biliyoruz ve yıpranmayı iyi yönetmek önemli olacak. Bence bu sezonun başlangıcı geçen sezon kadar zor olacak, bu yüzden hazırlıklı olmalıyız."

"Kendimizi kandırmayalım, iki hafta boyunca sakatlık geçirdim. Ama sezon daha yeni başladı; çok uzun bir sezon olacak. Mümkün olduğunca çabuk, mümkün olduğunca çok dakika oynamak için baskı altında değildim. Ağustos ayının ritim kazanmak için bir ay olduğunu biliyorum, ama her şey Eylül ayında başlıyor, bu yüzden sakin olmam gerektiğini biliyordum."