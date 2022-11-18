Robert Lewandowski: Dünya Kupası'nın favorisi Arjantin

Polonya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan Robert Lewandowski, turnuva öncesi görüşlerini aktardı.

Turnuvada Arjantin'le aynı grupta olmalarını değerlendiren tecrübeli forvet, "Arjantin sadece grubumuzun değil, Dünya Kupası'nın favorisi." dedi.

Lionel Messi ile ilgili de konuşan Lewandowski, "Lionel Messi çok iyi durumda. Barcelona'da her adımda onun bir efsane olduğunu görebilirsiniz. Kime karşı oynamak zorunda olduğumuzu biliyoruz." diye konuştu.

Polonya, Dünya Kupası'nın C Grubu'nda Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile birlikte üst tur için mücadele edecek.