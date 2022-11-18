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Spor

Robert Lewandowski: Dünya Kupası'nın favorisi Arjantin

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Polonya'da Robert Lewandowski, turnuva öncesi açıklamalarda bulundu.

18 Kasım 2022 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Robert Lewandowski: Dünya Kupası'nın favorisi Arjantin
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Polonya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan Robert Lewandowski, turnuva öncesi görüşlerini aktardı.

Turnuvada Arjantin'le aynı grupta olmalarını değerlendiren tecrübeli forvet, "Arjantin sadece grubumuzun değil, Dünya Kupası'nın favorisi." dedi.

Lionel Messi ile ilgili de konuşan Lewandowski, "Lionel Messi çok iyi durumda. Barcelona'da her adımda onun bir efsane olduğunu görebilirsiniz. Kime karşı oynamak zorunda olduğumuzu biliyoruz." diye konuştu.

Polonya, Dünya Kupası'nın C Grubu'nda Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile birlikte üst tur için mücadele edecek.

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