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Spor

Robert Lewandowski hedefini açıkladı

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, Katalan ekibinde 100 gole ulaşmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 01:44 - Güncelleme:
Robert Lewandowski hedefini açıkladı
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Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, Girona ile oynanan ve 4-1 kazanılan maçta yüksek formunu sürdürdü.

Polonyalı golcü, Girona maçında ağları iki kez havalandırdı ve bu sezon toplamda 38 gole ulaştı.

Lewandowski, maçın ardından yaptığı açıklamada, Barcelona'da 100 gole ulaşmak istediğini söyledi.

Lewandowski, "Barcelona forması altında 100 gol atmak hedeflerimden biri. Bu benim için bir rüya!" sözlerini kullandı.

Barcelona forması altında toplamda 137 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 97 gol attı ve 20 asist yaptı.

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