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Spor

Robert Lewandowski için Arabistan iddiası

Barcelona'da sözleşmesinin son yılına giren yıldız oyuncu Robert Lewandowski için Arabistan iddiaları gündemi sardı.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
Robert Lewandowski için Arabistan iddiası
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Barcelona formasıyla son senesine giren Robert Lewandowski için Suudi Arabistan sesleri yükseliyor.

"EN AZ 1 SENEM DAHA VAR"

Tüm bu transfer söylentilerine rağmen deneyimli golcü, Katalonya'da kalma arzusunu sürdürüyor. Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda, "Bu seviyede en az bir yıl daha kendimi oynarken görüyorum." dedi.

2026'DA ARABİSTAN'DA OLACAK

Suudi Arabistan merkezli Al-Riyadiyah gazetesi ise Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026'da sona erdiğinde, Suudi Ligi'ne transfer olacağını iddia etti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 52 maçta forma giyen dünya yıldızı golcü, 42 gol, 3 asist kaydetti.

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