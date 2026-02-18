İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7577
  • EURO
    51,8205
  • ALTIN
    6918.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Robert Lewandowski için dikkat çeken iddia! İşte Fenerbahçe detayı
Spor

Robert Lewandowski için dikkat çeken iddia! İşte Fenerbahçe detayı

İspanyol basını, Barcelona forması giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin takımdaki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu yazdı.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2026 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
Robert Lewandowski için dikkat çeken iddia! İşte Fenerbahçe detayı
ABONE OL

Bu sezon tüm kulvarlarda yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken diğer yandan yeni sezonun transfer planlaması yapılıyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında olduğu gibi yaz transfer döneminde de ses getirecek hamleler hedeflediği öğrenildi.

HEDEFTE DÜNYA YILDIZI VAR

Uzun süredir santrfor bölgesinde istikrar arayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi: Robert Lewandowski.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Polonyalı golcünün Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

Haberde, Lewandowski'nin durumunun kulüpteki sözleşme gelişmelerine bağlı olduğu belirtilirken, olumsuz bir tablo oluşması halinde sezon sonunda ayrılığın gündeme gelebileceği ifade edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin, yıldız golcü için olası seçeneklerden biri olduğu vurgulandı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇEBİLİR

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde forvet hattına net bir takviye yapmayı planladığı biliniyor.

Fenerbahçe yönetimi, hem Süper Lig'de hem Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını şimdiden hızlandırmış durumda.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.