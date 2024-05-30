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  • Robert Lewandowski ile 2+1 yıllık anlaşma hayırlı olsun! Süper Lig'de yılın transferi
Spor

Robert Lewandowski ile 2+1 yıllık anlaşma hayırlı olsun! Süper Lig'de yılın transferi

Barcelona'da mutsuz olan Robert Lewandowski, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig devi, Robert Lewandowski için devreye girdi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 18:47 - Güncelleme:
Robert Lewandowski ile 2+1 yıllık anlaşma hayırlı olsun! Süper Lig'de yılın transferi
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Bu sezon hedeflerinden oldukça uzak kalan Barcelona'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Katalan devinde, Robert Lewandowski takımdan ayrılmaya karar verdi. Polonyalı golcünün, takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği aktarıldı. Yıldız forvet, menajerine kulüplerle görüşmesi için talimat verdi.

FENERBAHÇE'DEN ROBERT LEWANDOWSKİ BOMBASI!

Yaklaşan seçimler öncesi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, transfer düğmesine bastı. Aktarılan haberlere göre; Fenerbahçe, Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin durumunu yakından takip ediyor. Şartların oluşması durumunda Polonyalı yıldız, gelecek sezon 2+1 yıllık sözleşmeyle Süper Lig'de forma giyecek.

RAKİPLER DİŞLİ!

La Liga devlerinden Atletico Madrid ve Suudi Arabistan ekiplerinin de, Lewandowski için devreye girdiği biliniyor. Ekonomik olarak zor durumunda olan Katalan devi, golcü oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor.

26 GOLLE OYNADI

Bu sezon 49 maçta süre alan dünyaca ünlü forvet, 26 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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