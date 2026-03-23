Robert Lewandowski kararını açıkladı

Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Polonya, Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final maçında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Dünya Kupası'na gidememesi durumunda Lewandowski'nin milli takımı bırakabileceği iddiaları gündeme geldi.

Basın toplantısında milli takımdaki geleceği ve bu iddialar için konuşan 37 yaşındaki Lewandowski, "Hiçbir karar almayacağım, hiçbir karara hazır değilim. Henüz ne olacağını bilmiyorum, bu muhtemelen kısa sürede gerçekleşmeyecek." dedi.

Golcü futbolcu, "O anın geldiği anladığımda bunu paylaşacağım. Şu anda böyle bir hisse sahip değilim." sözlerini sarf etti.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Polonya Milli Takımı ile 163 maçta sahaya çıkan Lewandowski, 88 kez ağları havalandırdı.