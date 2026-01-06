İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0454
  • EURO
    50,3519
  • ALTIN
    6193.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Robert Lewandowski kararını verdi! Barcelona'dan ayrılmıyor
Spor

Robert Lewandowski kararını verdi! Barcelona'dan ayrılmıyor

Robert Lewandowski, aldığı tekliflere rağmen ocak ayında Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor. Polonyalı golcünün, Al Hilal ile yapılan João Cancelo anlaşmasına dahil olmadığı ve yaz döneminde de emekliliğin gündeminde bulunmadığı belirtildi.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 18:42 - Güncelleme:
Robert Lewandowski kararını verdi! Barcelona'dan ayrılmıyor
ABONE OL

Barcelona'da Robert Lewandowski ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Sky'da yer alan habere göre, Polonyalı golcü, çok sayıda teklifler almasına rağmen ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

ANLAŞMAYA DAHİL DEĞİL

Barcelona, eski futbolcusu Joao Cancelo'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşma sağladı. Lewandowski'nin, bu anlaşmanın da bir parçası olmayacağı belirtildi.

EMEKLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

37 yaşındaki Lewandowski'nin, Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin (Sözleşmede uzatma opsiyonu yer alıyor.) ardından yaz dönemi için emekliliğinin de söz konusu olmadığı öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona forması altında bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Lewandowski, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.