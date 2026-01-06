Robert Lewandowski kararını verdi! Barcelona'dan ayrılmıyor

Barcelona'da Robert Lewandowski ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Sky'da yer alan habere göre, Polonyalı golcü, çok sayıda teklifler almasına rağmen ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

ANLAŞMAYA DAHİL DEĞİL

Barcelona, eski futbolcusu Joao Cancelo'nun transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşma sağladı. Lewandowski'nin, bu anlaşmanın da bir parçası olmayacağı belirtildi.

EMEKLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

37 yaşındaki Lewandowski'nin, Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin (Sözleşmede uzatma opsiyonu yer alıyor.) ardından yaz dönemi için emekliliğinin de söz konusu olmadığı öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Barcelona forması altında bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Lewandowski, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.