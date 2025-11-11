İSTANBUL 19°C / 12°C
Spor

Robert Lewandowski kramponlarını asabilir

Katalan ekibi Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki deneyimli golcü Robert Lewandowski için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

11 Kasım 2025 Salı 11:10
Robert Lewandowski kramponlarını asabilir
ABONE OL

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

EMEKLİLİK İHTİMALİ

Sport'ta yer alan habere göre, 37 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda emeklilik ihtimali de bulunuyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Robert Lewandowski, Barcelona ile yola devam etmez ve istediği teklifi alamazsa futbolu bırakmayı düşünüyor.

KESİN KARAR VERİLMEDİ

Barcelona'nın ise deneyimli golcüsünün geleceği konusunda kesin kararını henüz vermediği belirtildi.

LEWA'NIN SÖZLEŞMESİ

Polonyalı golcünün, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

BARCELONA İLE PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, Katalan ekibiyle çıktığı 159 maçta 108 gol attı ve 20 asist yaptı.

