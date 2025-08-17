İSTANBUL 29°C / 22°C
  Robert Lewandowski, Lamine Yamal'ı uyardı: Dengeyi bulmalı
Spor

Robert Lewandowski, Lamine Yamal'ı uyardı: Dengeyi bulmalı

Barcelona'nın deneyimli golcüsü Robert Lewandowski, son dönemde tartışmaların odağı olan genç yıldız Lamine Yamal'a uyarılarda bulundu.

17 Ağustos 2025 Pazar 10:36
Robert Lewandowski, Lamine Yamal'ı uyardı: Dengeyi bulmalı
Barcelona'nın süperstarı Robert Lewandowski, 18 yaşına bastıktan birkaç hafta sonra tartışmaların odağına oturan genç yıldız Lamine Yamal'a uyarılarda bulundu.

Yamal'ın, lüks doğum günü kutlamalarında cüceler tuttuğu bildirildi. Bu hareket, İspanya'nın ulusal engelliler federasyonu COCEMFE bünyesinde cücelik hastalarını temsil eden Achondroplasia ve Diğer İskelet Displazileri Derneği (ADEE) tarafından şiddetle kınandı.

ADEE, bu olayı "son derece saygısız" olarak nitelendirdi ve böyle bir kamuoyunda tanınan bir kişinin bu kadar bilinçsiz davranmasına üzüldüğünü ifade etti. Tepkiler sosyal medyada yayıldı ve yoğun bir tartışma başlattı.

ESPN'e konuşan Lewandowski, Yamal hakkında şunları söyledi: "Lamine çok genç, hayatın tadını çıkarabilir. Futbolun içindeki ve dışındaki her şey onun önünde duruyor, bu yüzden hayatın tadını çıkarmalı. Elbette, bu onun için zor bir dönem olacak, etrafındaki her şeyle nasıl başa çıkacağı önemli. Kesinlikle kolay olmayacak ama her şeyin tadını çıkarmalı. Bu yaşta bunu yapabilirsin, ama gelecekte muhtemelen yapamayacaksın. Sadece dengeyi bulmalısın.

O kendini olduğu gibi gösteriyor. Elbette bu konuda çok fazla spekülasyon ve konuşma olacak. Bu, onun uzun vadede bu durumu nasıl idare edeceğine bağlı. Bence onun için en önemli şey, ve muhtemelen kendisi de buna cevap vermek zorunda kalacak,[medyanın ilgisinin]iki, üç, dört yıl sonra çok fazla olacağıdır."

