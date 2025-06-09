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Spor

Robert Lewandowski, milli takımı bıraktı!

Polonyalı dünya yıldızı futbolcu Robert Lewandowski, flaş bir karar aldı. Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Michal Probierz görevde kaldığı müddetçe milli takıma gitmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi9 Haziran 2025 Pazartesi 01:29 - Güncelleme:
Robert Lewandowski, milli takımı bıraktı!
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Polonyalı dünya yıldızı futbolcu Robert Lewandowski, flaş bir karar aldı. Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Michal Probierz görevde kaldığı müddetçe milli takıma gitmeyeceğini açıkladı.

Sosyal medyasında paylaşım yapan Robert Lewandowski,"Koşulları ve Polonya Milli Takımı teknik direktörüne olan güven kaybımı göz önünde bulundurarak, kendisi takımda görev aldığı sürece milli takımda oynamaktan vazgeçmeye karar verdim. Umarım dünyanın en iyi taraftarları için tekrar oynama şansı bulurum." diyerek milli takım formasını tekrardan giymek için şu anki teknik direktör Michal Probierz'in gitmesini talep ettiğini belirtti.

Bu sezon Barcelona ile 52 maça çıkan Lewandowski, 42 gol atarken 3 de asist yaptı.

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