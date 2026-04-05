Robert Lewandowski rekora doymuyor! Barcelona tarihine geçti

Polonyalı golcü Robert Lewandowski, 2026 Dünya Kupası'na katılma hayali elinden kaçtıktan sonra milli takımdaki üzüntüsünü silmek için golcü formuna en iyi şekilde geri döndü.

Polonya milli takımı, Dünya Kupası elemeleri Avrupa play-off finallerine yükseldi ve İsveç'in sahasında İsveç ile karşılaştı. Çekişmeli ve heyecan dolu bir maçın ardından, Arsenal'in yıldızı Viktor Gyökéris maçın son dakikalarında İsveç'e 3-2'lik galibiyeti getirerek eleme biletini kaptı.

Lewandowski'nin durumu ise bu gece farklıydı, çünkü "katil" rolünü üstlenen oydu ve 87. dakikada attığı geç golle Atlético Madrid'in direncini kırarak Barça'nın 2-1 galip gelmesini sağladı ve ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki farkı yedi puana çıkardı.

Bu golle Polonyalı forvet, Barcelona formasıyla gol sayısını 117'ye çıkardı ve İspanyol futbolu uzmanı Mr. Chip'in istatistiklerine göre, Bulgar efsane Hristo Stoichkov'un Barcelona'daki rekoruna ulaştı.

Aynı kaynağa göre Lewandowski, Stoichkov ile birlikte Katalan kulübünün tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde 14. sırada yer alıyor.

Ancak Lewandowski, bu gol sayısına sadece 185 maçta ulaşarak eski Bulgar yıldızın 255 maçta ulaştığı rekoru geride bıraktı.

Bu fark, Hans Flick'in yönetiminde, özellikle sezonun son kritik maçlarında yüksek performans sergilemeye devam eden 37 yaşındaki deneyimli Polonyalı oyuncunun olağanüstü golcü yeteneğini yansıtıyor ve bu durum, Barcelona'nın onun geleceği hakkındaki görüşlerini değiştirebilir.