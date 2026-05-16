  • Robert Lewandowski resmen açıkladı! Barcelona'ya veda etti
Spor

Robert Lewandowski resmen açıkladı! Barcelona'ya veda etti

Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Polonyalı futbolcu vedasında, “Görevin tamamlandığı hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk.” notunu düştü.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2026 Cumartesi 14:34 - Güncelleme:
Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşan Polonyalı futbolcu, dört yıllık Barcelona kariyerinin sona erdiğini duyurdu. Lewandowski, kulüpteki hedeflerini tamamladığını ifade etti.

Deneyimli golcü paylaşımında, "Dört yıl süren zorluklar ve yoğun çalışmanın ardından artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamlamış olmanın hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim. Bu güzel dört yıl boyunca yolumun kesiştiği herkese teşekkür ederim. Bana kariyerimin en inanılmaz dönemini yaşama fırsatını verdiği için Başkan Laporta'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum. Barça ait olduğu yere geri döndü. Yaşasın Barça. Yaşasın Katalonya." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Barcelona forması ile tüm kulvarlarda 191 maça Polonyalı golcü 119 gol 24 asistlik performans sergiledi.

