Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı 4-2 mağlup ederken, karşılaşmaya bir kez daha Robert Lewandowski damga vurdu. Polonyalı golcü, attığı golle turnuva tarihinde iki önemli kilometre taşını geride bıraktı.

EN YAŞLILAR ARASINA GİRDİ

Lewandowski, 37 yaş 153 günlükken Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı altıncı oyuncu oldu. Bu gol aynı zamanda yıldız futbolcunun turnuvadaki 106. golü olarak kayıtlara geçti. Şampiyonlar Ligi tarihinde Lewandowski'den daha fazla gol atan yalnızca Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bulunuyor.