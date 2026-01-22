İSTANBUL 10°C / 7°C
  • Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Spor

Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle turnuva traihinde gol atan en yaşlı 6. oyuncu oldu.

22 Ocak 2026 Perşembe 14:04
Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı 4-2 mağlup ederken, karşılaşmaya bir kez daha Robert Lewandowski damga vurdu. Polonyalı golcü, attığı golle turnuva tarihinde iki önemli kilometre taşını geride bıraktı.

EN YAŞLILAR ARASINA GİRDİ

Lewandowski, 37 yaş 153 günlükken Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı altıncı oyuncu oldu. Bu gol aynı zamanda yıldız futbolcunun turnuvadaki 106. golü olarak kayıtlara geçti. Şampiyonlar Ligi tarihinde Lewandowski'den daha fazla gol atan yalnızca Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bulunuyor.

