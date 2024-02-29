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Spor

Ve Robert Lewandowski ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi: Havaalanı dolup taşacak

Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, sözleşmesinin bitişine 1 yıl kala takımdan ayrılıyor. Katalan ekibi, tecrübeli forvetten dev bir gelir beklerken, Robert Lewandowski'nin yeni adresi sürpriz oldu.

29 Şubat 2024 Perşembe 21:24 - Güncelleme:
Ve Robert Lewandowski ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi: Havaalanı dolup taşacak
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Bayern Münih ile nice başarılar yaşayan Robert Lewandowski kariyerine Katalan devi Barcelona'da devam ediyor. İspanya'da lig kupasını kaldıran yıldız golcü, kariyerinin son dönemini başka bir takımda geçirmek istiyor. Deneyimli forvetin, sözleşmesinin sona ermesine daha 1 sene var fakat Barcelona, Lewandowski'yi sezon sonu elden çıkarıp gelir elde etmek istiyor.

ROBERT LEWANDOWSKI'NİN YENİ ADRESİ SÜRPRİZ OLDU!

İspanyol medyasının yaptığı habere göre; Suudi Arabistan ekipleri, Robert Lewandowski için harekete geçti. Aktarılan haberde; Barcelona'nın bonservis beklentisinin asgari 30 milyon olduğu belirtildi. Öte yandan, Polonyalı yıldızın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Katalan devi, golcü oyuncuyu 2022'nin yazında 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Lewandowski'nin şu anki piyasa değeri ise 20 milyon euro.

35 MAÇTA 18 GOL

35 yaşındaki golcü Katalan ekibiyle bu sezon 35 maçta forma giydi ve 18 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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