Robert Lewandowski'den açıklama

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin açıklaması kafa karıştırdı.

Barselona, iki yıllık bir aradan sonra Cumartesi günü Camp Nou'ya döndü. Hansi Flick'in ekibi, La Liga'da Athletic Club'ı 4-0 yenerek efsanevi stadyuma dönüşünü unutulmaz kıldı. Lewandowski, dördüncü dakikada açılış golünü atarken, Torres farkı ikiye çıkardı.

Moladan hemen sonra Lopez üçüncü golü bulurken, Torres 90. dakikada ikinci golüyle takımına önemli bir üç puanı getirdi.

Maçtan sonra DAZN'a konuşan Lewandowski, "Camp Nou'ya dönüyorduk ve bizim için özel bir gündü. Burada oynayabildiğimiz için çok mutluyuz. Başından beri çok iyi oynadık, ilk yarıda iki, ikinci yarıda da iki gol attık. Üç puan daha ekledik, ancak en önemlisi buraya geri dönmüş olmamız. Çünkü burada oynamak bambaşka bir deneyim." dedi.

"Başından beri atak yapmaya kararlıydık. Bu yüzden ilk golü atmak özel bir duyguydu. Çok gururluyum. Çok iyi bir takımımız var ve artık önümüze bakmalıyız. Camp Nou'da oynadığımızda biraz daha güçlü bir takımız." diye ekledi.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Polonyalı golcü Lewandowski, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği futbolcuların başında geliyor. Yıldız futbolcu, yaptığı açıklamalarla gelecek yıl takımda kalmak istediğini gösteriyor ancak kış transfer döneminde her şey değişebilir.