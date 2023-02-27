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Spor

Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Almeira maçında sakatlanan Robert Lewandowski'nin sahalardan 2 hafta uzak kalacağı belirtildi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 21:02 - Güncelleme:
Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber
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Barcelona'ya golcü futbolcusu Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.

Relevo'da yer alan habere göre, Almeria ile oynanan lig maçında sakatlanan Polonyalı yıldız, iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Lewandowski, perşembe günü Kral Kupası'nda oynanacak Real Madrid müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.

34 yaşındaki futbolcunun, 5 Mart'taki Valencia ve 12 Mart'taki Athletic Bilbao karşılaşmasına da yetişmesinin zor olduğu öne sürüldü.

LEWANDOWSKİ'NİN BARCELONA PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar 31 resmi karşılaşmaya çıkan Lewandowski, 25 kez fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı.

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