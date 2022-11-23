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Spor

Robert Lewandowski'den ikinci maç mesajı

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, Meksika ile oynadıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2022 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
Robert Lewandowski'den ikinci maç mesajı
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Polonya'nın kaptanı Robert Lewandowski, Meksika ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Maç sonu verdiği röportaja kaçırdığı penaltı ile başlayan Lewa, "Yerden köşeye vurmayı düşündüm, sadece bu kadar. Sonuçta gol olmadı, üzgünüm" diye konuştu. Maçla ilgili yorumunda ise Lewandowski, "Maçın gidişatına bakarsak beraberlik normal sonuç oldu. Bunu kabullenerek ikinci maça odaklanacağız. Savunmada çok iyiydik ama hücumda daha kalabalık ve gol bulacağımıza inanarak hareket edip daha çok çalışmalıyız." açıklamasını yaptı.

Teknik direktör Michniewicz'in savunma anlayışıyla ilgili sorulan soruya ise Lewandowski, "Bir forvetin kendi yarı sahasında pres yapması zor olaibliyor. Hocamızın anlayışı böyle. Topu kendi yarı sahamızdan uzaklaştırırsak boşluklar bulabilirdik. Bu oyunu kabul etmeliyiz" sözlerini kullandı.

Lewandowski son olarak Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesiyle ilgili soruya ise, "Sürpriz oldu ama Dünya Kupası'ndayız, bu yüzden her şeye hazırlıklı olmayılız. Önümüzde çok önemli bir maç var, ona hazırlanmak zorundayız" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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