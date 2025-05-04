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Spor

Robert Lewandowski'den iyi haber geldi

Barcelona'da sakatlığı bulunan deneyimli golcü Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına yetişebilecek.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2025 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Robert Lewandowski'den iyi haber geldi
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Barcelona'ya sakatlığı bulunan Robert Lewandowski'den müjdeli haber geldi.

İspanyol basınından COPE'ta yer alan habere göre, Lewandowski, Inter ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak rövanş karşılaşmasına yetişecek.

Barcelona ile Inter, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'da 3-3 berabere kalmıştı. Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyememişti. İki ekip, rövanş karşılaşmasında 6 Mayıs Salı günü İtalya'da karşı karşıya gelecek.

Barcelona'da bu sezon 48 maçta süre bulan 36 yaşındaki Lewandowski, 40 gol attı ve 3 asist yaptı.

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