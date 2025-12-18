Robert Lewandowski'den MLS ekibine yeşil ışık

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin, sezon sonunda bonservissiz olarak MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.

37 yaşındaki golcünün, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından olası bir transfer için kulüple olumlu görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'nin de Lewandowski ile ilgilendiği konuşuluyordu ancak Chicago Fire'ın devreye girmesiyle birlikte, Miami ekibinin bu büyük golcüyü kadrosuna katma şansını kaçırabileceği belirtiliyor.

Robert Lewandowski, Chicago Fire ile yaptığı görüşmelerin ardından MLS'e bonservissiz transfer olmaya en yakın yıldız isimlerden biri olabilir. BBC Sport'un haberine göre deneyimli golcü, bu transfere olumlu yaklaşıyor ve maaş beklentisinin MLS ekibi için bir sorun oluşturmayacağı belirtiliyor.