İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7363
  • EURO
    50,2144
  • ALTIN
    5942.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Robert Lewandowski'den MLS ekibine yeşil ışık
Spor

Robert Lewandowski'den MLS ekibine yeşil ışık

Adı bir süredir Fenerbahçe ila anılan Polonyalı golcü oyuncu Robert Lewandowski, MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 11:19 - Güncelleme:
Robert Lewandowski'den MLS ekibine yeşil ışık
ABONE OL

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin, sezon sonunda bonservissiz olarak MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.

37 yaşındaki golcünün, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından olası bir transfer için kulüple olumlu görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'nin de Lewandowski ile ilgilendiği konuşuluyordu ancak Chicago Fire'ın devreye girmesiyle birlikte, Miami ekibinin bu büyük golcüyü kadrosuna katma şansını kaçırabileceği belirtiliyor.

Robert Lewandowski, Chicago Fire ile yaptığı görüşmelerin ardından MLS'e bonservissiz transfer olmaya en yakın yıldız isimlerden biri olabilir. BBC Sport'un haberine göre deneyimli golcü, bu transfere olumlu yaklaşıyor ve maaş beklentisinin MLS ekibi için bir sorun oluşturmayacağı belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.