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Spor

Robert Lewandowski'den Polonya'ya kötü haber

Türkiye ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Robert Lewandowski'den EURO 2024 öncesi Polonya'ya kötü haber geldi.

11 Haziran 2024 Salı 16:06 - Güncelleme:
Robert Lewandowski'den Polonya'ya kötü haber
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Polonya'ya EURO2024'ün başlamasına kısa süre kala Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.

Türkiye ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Lewandowski, sakatlığı nedeniyle Polonya'nın EURO 2024'te ilk oynayacağı Hollanda maçında forma giyemeyecek.

Lewandowski'nin, grubun ikinci maçında Avusturya'ya karşı sahada olması bekleniyor.

Polonya, EURO2024'teki ilk maçında 16 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

37 GOLE KATKI

Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezon İspanya La Liga devi Barcelona'da 49 maça çıktı ve 26 gol, 9 asistle takımına katkıda bulundu.

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