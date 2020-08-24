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Spor

Robert Lewandowski'den tarihi başarı

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski kulübüyle 3 kulvarda da gol kralı olarak tarihi bir sezonu geride bıraktı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:48 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:48
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Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak harika geçirdiği sezonu iyi de noktalayan Bayern Münih'de forvet Lewandowski harika bir sezon geçirdi. Polonyalı golcü, Bayern Münih'in yer aldığı 3 turnuvayı da gol kralı olarak tamamladı. Lewa, Bundesliga'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 15 Almanya Kupası'nda ise 6 gole imza attı. Lewandowski, toplamda ise 46 maçta 55 gol 9 asistlik bir performans gösterdi.

2013'ÜN ARDINDAN BİR İLK

Öte yandan Bayern Münih, 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nin kazanırken de Bundesliga ve Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü. Bavyera ekibi, 2013'ün ardından bir kez daha 3 kupayı birden müzesine götürdü. Avrupa'da iki farklı sezonda bunu başarabilen diğer ekip Barcelona.

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