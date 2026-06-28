Robert Lewandowski'nin yeni adresini duyurdular!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin yeni adresinin MLS olacağı öne sürüldü.

Polonyalı forvetin, Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtildi.

CHICAGO FIRE İLE ANLAŞTI

Lewandowski'nin iki hafta önce kulübü ve şehri ziyaret ettiği aktarıldı. Bu ziyaretin ardından tarafların anlaşma sağladığı kaydedildi.

İMZA BEKLENİYOR

Robert Lewandowski'nin önümüzdeki hafta başında Chicago Fire için imza atmasının beklendiği ifade edildi. Deneyimli golcünün MLS'te yeni bir döneme başlamaya hazır olduğu belirtildi.