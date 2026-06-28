İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2026 Pazartesi / 14 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6592
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6129.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Robert Lewandowski'nin yeni adresini duyurdular!
Spor

Robert Lewandowski'nin yeni adresini duyurdular!

Barcelona'dan ayrılan yıldız golcü Robert Lewandowski'nin MLS ekibi Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı belli oldu.

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 23:16 - Güncelleme:
Robert Lewandowski'nin yeni adresini duyurdular!
ABONE OL

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'nin yeni adresinin MLS olacağı öne sürüldü.

Polonyalı forvetin, Chicago Fire ile anlaşmaya vardığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtildi.

CHICAGO FIRE İLE ANLAŞTI

Lewandowski'nin iki hafta önce kulübü ve şehri ziyaret ettiği aktarıldı. Bu ziyaretin ardından tarafların anlaşma sağladığı kaydedildi.

İMZA BEKLENİYOR

Robert Lewandowski'nin önümüzdeki hafta başında Chicago Fire için imza atmasının beklendiği ifade edildi. Deneyimli golcünün MLS'te yeni bir döneme başlamaya hazır olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.