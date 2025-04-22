Robert Lewandowski'nin yerine Moise Kean

Barcelona, yaşlanan yıldızı Robert Lewandowski'nin yerine geçebilecek yeni bir golcü arayışında. Tuttosport'un haberine göre kulübün listesinde ilk sıralarda yer alan isimlerden biri, Fiorentina formasıyla dikkat çeken Moise Kean.

23 yaşındaki İtalyan forvet bu sezon Serie A'da 17 gol atarak güçlü bir performans sergiliyor. Barcelona'nın gözlemcilerinin Kean'i yakından takip ettiği ve yakın zamanda resmi adımlar atılabileceği ifade ediliyor. Genç yıldız, Atalanta'nın golcüsü Mateo Retegui'nin ardından ligin en skorer isimlerinden biri konumunda.