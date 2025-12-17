Robert Lewandowski'ye MLS'ten 2 talip

Barcelona forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski için iki farklı transfer iddiası gündeme geldi.

MLS'TEN İKİ TAKIM

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve geleceği henüz netlik kazanmayan Polonyalı golcü için MLS'ten Chicago Fire ve Inter Miami devreye girdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

BBC'de yer alan habere göre, Chicago Fire, Lewandowski ile görüştü ve bu görüşme olumlu geçti.

GELECEK YAZ TRANSFER

Chicago Fire'ın, Polonyalı golcüyü gelecek yaz kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

MAAŞI SORUN OLMAYACAK

Polonyalı futbolcunun bu transfere açık olduğu ve Lewandowski'nin maaşının Chicago Fire için sorun olmayacağı yazıldı.

INTER MIAMI DE İLGİLENİYOR

Lewandowski ile MLS'ten diğer ilgilenen kulübün de Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami olduğu yazıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Barcelona forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Lewandowski, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.