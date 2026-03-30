  Haberler
  Spor
  Robert Lewandowski'ye transfer tavsiyesi
Robert Lewandowski'ye transfer tavsiyesi

Douglas Costa, Bayern Münih'te birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Robert Lewandowski'ye transfer için tavsiyede bulundu.

HABER MERKEZİ30 Mart 2026 Pazartesi 10:39
Brezilyalı oyuncu Douglas Costa, Bayern'de eski takım arkadaşı olan Polonyalı forvetin Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesine dikkat çekiyor.

Douglas Costa, Robert Lewandowski'ye Juventus'a gitmesini tavsiye ediyor.

1990 doğumlu Brezilyalı oyuncu, kendisinden 2 yaş büyük olan ve Haziran ayında Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı forvetin Bayern Münih'te üç sezon boyunca takım arkadaşıydı. Tuttosport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Lewandowski her şekilde gol atıyor. Juve'ye çok yakışır, ona ömür boyu siyah-beyaz formayı giymesini tavsiye ederim, her yerde gol atan bir oyuncu ve bunu daha uzun yıllar boyunca yapmaya devam edecek. Bianconeri için mükemmel olurdu, ama zaten forvette harika bir oyuncuları var."

